Real Madrid, lesione per Carvajal: tempi di recupero e quali partite salta

Quali sono i tempi di recupero di Carvajal?

Gli accertamenti effettuati da Carvajal, come riporta il sito ufficiale del Real Madrid, hanno evidenziato una lesione al soleo della gamba sinistra. Le condizioni del terzino saranno costantemente monitorate, ma i tempi di recupero di Carvajal dovrebbero aggirarsi tra le tre e le quattro settimane.

Quali partite può saltare Carvajal?

Se i tempi di recupero fossero confermati, il terzino dovrebbe saltare circa sei gare, di cui una di Coppa del Re, quattro di Liga (Betis, Villarreal, Alaves, Maiorca) e quella di Champions League contro l'Union Berlino. Filtra invece ottimismo nel Real per un recupero di Carvajal per la Supercoppa spagnola in programma a gennaio in Arabia Saudita.