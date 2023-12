Il Barcellona perde i pezzi: Ter Stegen out due mesi

Nuovi problemi per il Barcellona. Dall'infermeria arrivano infatti brutte notizie: Marc-André Ter Stegen, sarà costretto ad operarsi. L'estremo difensore blaugrana si deve arrendere, per risolvere una volta per tutte i problemi alla schiena che lo affliggono e in settimana si sottoporrà ad intervento chirurgico. Lo ha comunicato il Barcellona in una nota.