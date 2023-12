Real, Ancelotti e la battuta sull'Arabia: "A piedi ci andrei..."

"Contro il Betis sarà una partita difficile, loro stanno facendo bene. Il nostro obiettivo è continuare come stiamo facendo". Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid , commenta così l'impegno di campionato di domani, nel consueto appuntamento della vigilia con la stampa. Il tecnico dei blancos, però, prima di entrare nel dettaglio della conferenza, ha parlato della scelta del golfista spagnolo Rahm pronto a trasferirsi in Arabia Saudita per 550 milioni: "Io andrei a piedi, non ho bisogno di prendere l'aereo. Ovviamente scherzo, il mondo sta cambiando e cambierà ".

Ancelotti: "Io in Arabia? Ho altre idee e non ho guardato mai ai soldi"

A proposito di Saudi Pro League, l'ex allenatore del Milan ha dribblato il tema di una possiible offerta saudita per lui: "Non mi hanno chiamato e vivo nel presente. Ho un'altra idea che non è quella. Per me l'importante è sentirsi bene, non ho mai guardato i soldi. Sono cresciuto in una famiglia in cui i soldi non erano importanti".