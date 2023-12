Liga, Real Madrid fermato dal Betis Siviglia: non basta Bellingham

SIVIGLIA - Si ferma la corsa del Real Madrid che dopo tre successi di fila incappa in un pareggio esterno contro il Betis Siviglia. Finisce 1-1 l’anticipo al Benito Villamarin , match valido per la 16 giornata dell Liga: Blancos avanti ad inizio ripresa (53') con la 12ª rete in campionato di Bellingham, imbeccato da Diaz, poi al 66' Ruibal trova il pari con un tiro da fuori area. La squadra di Ancelotti resta saldamente al primo posto e in attesa dello scontro ad alta quota tra Barcellona e Girona che comunque non può intaccare la vetta solitaria. Nell'altra sfida del pomeriggio il Las Palmas batte l'Alaves per 1-0 in trasferta: decisiva la rete di Rodriguez.