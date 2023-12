Atletico Madrid, pareggio beffa di Mayoral. Siviglia e Valencia ok

Vince e convince il Valencia che vince 1-0 sul campo del Rayo Vallecano: decisivo Sergi Canos nella ripresa. Nel finale espulso Correia. Successo esterno anche per Siviglia: il 3-0 nella tana del Granada lo confezionano Pedrosa, Ocampos e Ramos . Buona, dunque, la prima per Enrique Sanchez Flores.

Liga, Atletico Madrid fermato da Mayoral

Termina 3-3 la sfifa tra l'Atletico Madrid e il Getafe. I Colchoneros, in dieci dal 38' per l'espulsione di Savic, hanno sbloccato al 44' con Griezmann per poi incassare il pari di Mayoral al 53'. Morata e ancora Griezmann portano l'Atletico sul 3-1 ma gli ospiti riescono a rimontare: prima Rodriguez accorcia all'86' e poi ancora Mayoral, su rigore, per il definitivo 3-3 al 93'. La squadra di Simeone è ora terza, con il Barcellona, a quota 35 punti.

Atletico Madrid-Getafe 3-3: cronaca, statistiche e tabellino