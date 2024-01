Pedri, retroscena su Piqué: "C'era una cosa che non era il suo forte"

Pedri è stato protagonista di un'intervista con lo streamer di Twitch Ibai Llanos : “Mi fa male quando alcune persone dicono che il mio stile di vita è la causa dei miei infortuni. Sono una persona che non esce, non mi piacciono per niente le feste e stare alzato fino a tardi. Amo allenarmi. Voglio solo giocare a calcio” ha dichiarato il centrocampista del Barcellona .

Pedri su Piqué e Messi

Sugli ex compagni di squadra, Pedri ha poi aggiunto: “Messi è il miglior giocatore della storia. Lo guardavo allenarsi e dicevo: 'Cosa ci faccio qui con lui?'. E lo fissavo tutto il tempo. Quando sono arrivato al Barca la prima persona che ho visto nello spogliatoio è stata Messi. Aveva quell'aura speciale. Piqué? Allenarsi non era il suo forte. Non era entusiasta di allenarsi, potrevo dribblarlo a ripetizione ma in partita era fantastico".