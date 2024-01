Resiste un alone di mistero sul futuro di Kylian Mbappé. Il giocatore francese non ha ancora rinnovato con il Psg e sogna di trasferirsi al Real Madrid, ma al momento non ci sono novità concrete, solo indiscrezioni ancora tutte da confermare. Una cosa è certa: Mbappé piace già tanto ai tifosi del Real che sognano il suo arrivo per la prossima estate. Un episodio, poi, lo ha confermato.