Atletico-Valencia, in tribuna c'è Kean

I primi passi di Moise Kean nel mondo dell' Atletico Madrid . L'attaccante classe 2000, alla ricerca di continuità in vista di Euro 2024, ha deciso di sposare il progetto tecnico del Cholo Simeone, lasciando la Juventus a titolo temporaneo . Limati i dettagli dell'affare nelle scorse ore, con la società bianconera che incasserà circa 500.000 euro per il prestito.

Kean in tribuna a Madrid per Atletico-Valencia

Moise Kean, nel corso di Atletico Madrid-Valencia, è stato avvistato in tribuna al "Wanda Metropolitano". Prima occasione per conoscere i nuovi compagni e ritrovare un ex compagno del calibro di Alvaro Morata, che sta vivendo una stagione straordinaria con i Colchoneros. Lo spagnolo, del resto, rappresenterà uno degli attaccanti con cui Kean dovrà giocarsi il posto di qui in avanti, senza dimenticare un fuoriclasse come Antoine Griezmann.