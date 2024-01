Accusato di molestie ex del Celta Vigo: c'entra una mascotte

Hugo Mallo , che ha trascorso tutta la sua carriera al Celta Vigo prima di approdare al campionato brasiliano nell'estate del 2023, all' Internacional di Porto Alegre , è accusato di aver molestato una donna travestita da parrocchetto prima di una partita della Liga nel 2019: una delle mascotte del club. AS ha rivelato che verrà processato quest'estate.

Hugo Mallo: l'accusa della donna traverstita da parrocchetto

Hugo Mallo sarà chiamato a forniere spiegazioni in tribubale. L'ex capitano del Celta de Vigo è accusato di violenza sessuale. Il trentaduenne avrebbe infilato la sua mano sotto il costume di una giovane donna vestita da parrocchetto prima di una partita della Liga tra Celta Vigo ed Espanyol nell'aprile 2019: "Quando Hugo Mallo raggiunse le mascotte, diede la mano al parrocchetto come si fa di solito, ma quando raggiunse la signora Ana (nome immaginario, ndr), che in quel momento stava interpretando il ruolo del parrocchetto, ha messo le mani sotto il costume e le ha toccato i seni" si legge nella denuncia, depositata il giorno successivo ai fatti contestati e consultata da AS. "Secondo il testimone, le ha afferrato i seni con le mani e ha iniziato a fare dei movimenti".

Cosa rischia Hugo Mallo

Per questo tipo di reati la legge spagnola prevede pene da uno a tre anni di reclusione. Hugo Mallo è stato convocato dal Tribunale penale di Barcellona l'11 luglio. Il calciatore, già citato nel luglio 2019 davanti al tribunale di primo grado, nega i fatti.