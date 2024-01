Barcellona nei guai, si fa male Ferran Torres: chi rischia di saltare il Napoli

Il Barcellona perde pezzi in vista del Napoli . Infortunio anche per Ferran Torres , attaccante blaugrana che si è fermato al quinto minuto della sfida di campionato con l' Osasuna . Il calciatore spagnolo è uscito in lacrime, accompagnato dallo staff medico del Barça. Infermeria piena per Xavi Hernandez , che a fine stagione lascerà la formazione catalana .

Barcellona, quanti infortuni in vista del Napoli: si ferma Ferran Torres

Brutto infortunio per Ferran Torres, costretto a fermarsi per un problema muscolare dopo appena 5 minuti, nel corso del primo tempo di Barcellona-Osasuna, partita di Liga posticipata alla giornata odierna per far spazio alla Supercoppa di Spagna. Il ragazzo è uscito in lacrime, portandosi la maglia al volto. Anche lui, rischia di saltare la gara d'andata con il Napoli, in occasione degli ottavi di finale di Champions League.

Ferran Torres è solo l'ultimo di una serie di infortuni in casa blaugrana. L'infermeria, infatti, comprende attualmente Balde, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Gavi, Sergi Roberto, Raphinha e Joao Félix, con Ter Stegen che si sta gradualmente rimettendo in pari con i compagni. L'estremo difensore tedesco è reduce da un problema alla schiena.