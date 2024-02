Liga: colpo esterno dell’Osasuna, l’Alaves pareggia contro il Villarreal

Real Madrid-Girona: segui il Live

Liga, Colpo Osasuna, pareggio per l'Alaves

Clamoroso passo falso casalingo della Real Sociedad che perde in casa contro l’Osasuna. La formazione ospite trova il vantaggio in avvio di ripresa grazie al bomber croato Budimir. I padroni di casa provano a recuperare la sfida, ma il risultato non cambia più. Veementi proteste dei padroni di casa per la direzione arbitrale: la Real Sociedad recrimina per due rigori non concessi dall’arbitro. L’Alaves non va oltre l’uno a uno contro il Villarreal: accade tutto nel primo tempo, i padroni di casa trovano il vantaggio con Omorodion, pareggio ospite grazie a Cuenca.

