Barcellona, Lamine Yamal non basta: 3-3 col Granada

BARCELLONA (SPAGNA) - Deludente pari interno per il Barça , che a dieci giorni esatti dall’andata degli ottavi di Champions League del Diego Armando Maradona di Napoli , non va oltre al 3-3 interno col pericolante Granada . A Montjuic, i catalani trovano subito il vantaggio con il baby Lamine Yamal , ma poi subiscono la reazione ospite che si concretizza con i gol di Ricard Sanchez e Pellistri . Dopo il momentaneo 2-2 di Lewandowski , gli andalusi tornano avanti con Ignasi Miquel , fino al definitivo 3-3 trovato dall’ispiratissimo Yamal . Risultato deludente per gli uomini di Xavi , che così si ritrovano a -10 dal Real Madrid quando mancano 14 giornate al termine della Liga.

Fragilità difensiva

Ad inizio ripresa, il Barça dà vita a un fin troppo paziente assedio all’area andalusa, ma fatica a confezionare occasioni degne di nota. Il Granada, da parte sua, non rinuncia a qualche ripartenza e, attorno al quarto d’ora, Pellistri s’invola verso la porta blaugrana, ma poi spara addosso a Ter Stegen. Lo stesso Pellistri, una manciata di minuti dopo, trova la deviazione vincente, a due passi dalla porta, servito da Uzuni. Il Barça non ci sta e, subito dopo, riacciuffa il pareggio con Lewandowski, che trafigge Batalla dopo una geniale sponda di Gundogan. 10º gol in Liga per l’ex Borussia Dortmund e Bayer. Ancora qualche istante, però, e il Granada torna avanti grazie a un colpo di testa di Ignasi Miquel, che Ter Stegen devia in un primo tempo sul palo, poi, però, la palla carambola nuovamente contro il portiere tedesco e finisce in rete. Il Barça trova nuovamente la forza di reagire e riprende nuovamente il pari, a dieci minuti dal termine, con l’ottimo Lamine Yamal, che sradica una palla dai piedi del subentrato José Callejon e, poi, insacca con una botta che s’infila nell’angolino basso alla sinistra di Batalla. Segue il lungo assedio finale dei blaugrana, che però non sortisce alcun effetto. Scudetto sempre più lontano per gli uomini di Xavi.

CLASSIFICA LIGA