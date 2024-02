Liga, stop Athletic Bilbao: fermato dall'Almeria in dieci

Non riesce all'Athletic Bilbao di agganciare al quarto posto l'Atletico Madrid perché in casa dell'Almeria ultimo, contro ogni pronostico, finisce 0-0, nonostante l'inferiorità numerica dei padroni di casa dal 53' per l'espulsione di Ramazani. Un risultato inaspettato soprattutto dopo che l'Almeria è rimasta per quasi tutto il secondo tempo in dieci. Alla squadra di Valverde però è mancato l'affondo decisivo, e così sale a 46 punti, a -2 dai colchoneros di Simeone. L'Almeria invece è ultima in Liga a 7.