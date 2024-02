Il Real Madrid frena: solo un pareggio col Rayo Vallecano

MADRID (SPAGNA) - Mezzo passo falso per il Real Madrid, che a cinque giorni dal successo corsaro contro il Lipsia in Champions League, si fa nuovamente fermare sul pareggio dal Rayo Vallecano. A inizio novembre, al Santiago Bernabeu, il piccolo derby madrileno si era concluso sul nulla di fatto. Stavolta finisce con un 1-1. Blancos subito avanti con Joselu e, poi, riacciuffati da un rigore del grande ex Raul de Tomas. Ottimo risultato, in considerazione della forza del rivale, per il nuovo tecnico locale Iñigo Perez, che in settimana aveva sostituito Francisco Rodriguez. E, domani, in caso di vittoria al San Mames di Bilbao, il Girona potrebbe ridurre lo svantaggio dalla vetta a 3 lunghezze.

TUTTO SULLA LIGA Turn over blanco Quattro variazioni rispetto alla vittoriosa trasferta di Lipsia per Ancelotti, che ancora orfano dell’infortunato Jude Bellingham, decide di far rifiatare Carvajal, Mendy, Kroos e Rodrygo, per dare spazio a Lucas Vazquez, Fran Garcia, Modric e Joselu, con quest’ultimo che, in avanti, viene spalleggiato da Brahim Diaz e Vinicius. Il debuttante Iñigo Perez risponde con un ordinato 4-4-2, alle spalle del grande ex Raul de Tomas e del socio Oscar Trejo.

Botta e risposta Partenza lanciatissima per il Real, che dopo neanche cinque minuti si porta in vantaggio al termine di una ripartenza gestita da Valverde e chiusa da una zampata di Joselu. 8º gol in Liga per il centravanti della Spagna, che poco prima del 20’ si vede annullare il possibile raddoppio. Decisione sacrosanta, visto che il pallone aveva oltrepassato la linea di fondo prima del cross a centro area di Lucas Vazquez. I padroni di casa, dopo una prima metà frazione di assoluto sbandamento, riescono finalmente ad entrare in partita e, al 24’, si guadagnano un rigore provocato da una deviazione con un braccio di Camavinga su un tiro di Trejo. Sul dischetto si presenta l’ex Raul de Tomas, che realizza con grande personalità. Di qui in avanti, il Rayo cresce esponenzialmente, ma è il Real ad andare più vicino al gol, con una poderosa volée di Valverde da fuori area, che scheggia il palo.

Frenata L’equilibrio prosegue nella ripresa, col Real che ci mette un quarto d’ora per riprovare a pungere con Joselu, che imbeccato in verticale da Brahim Diaz, impegna a terra Dimitrievski. Il risultato non si sblocca e, varcata la metà della frazione, Ancelotti decide di giocarsi le carte Kroos e Rodrygo per l’ammonito Camavinga e l’ex Milan, Brahim Diaz. Poco dopo, spazio anche per Carvajal, che rileva Lucas Vazquez. Il Real aumenta la pressione nel finale e ci vuole un volo di Dimitrievski per neutralizzare una pennellata di Toni Kroos da calcio di punizione. Le speranze di vittoria del Real si spengono con un ultimo bolide di Carvajal bloccato dal portiere macedone. Nel concitato finale, lo stesso terzino destro merengue si fa cacciare per un colpo proibito a Kike Perez. Solo un pari per il Real. E domani, in caso di successo a Bilbao, il Girona potrebbe riportarsi a -3 dai ragazzi di Ancelotti. CLASSIFICA LIGA

© RIPRODUZIONE RISERVATA