Liga, il Girona cade contro l’Athletic Bilbao: il Real Madrid ringrazia

BILBAO (SPAGNA) - Il Girona non approfitta della frenata del Real Madrid e cade contro l’Athletic Bilbao. La squadra di Michel perde 3-2. Apre Berenguer al 2’, pareggia ad apertura di ripresa Tsygankov. Ma i padroni di casa si scatenano ancora con Berenguer (che fa così doppietta) e Inaki Williams. Al 75’ il gol di Eric Garcia che però non basta. Per qualche minuto partita sospesa per un malore di un tifoso sugli spalti. Gli ultimi assalti del Girona non portano a nulla: Dovbyk ci prova, Solis anche. Niente da fare. Una vittoria importantissima per l’Athletic che vede la Champions: il quarto posto occupato dall’Atletico Madrid dista solo due punti. Notte fonda per il Girona, che dai sogni scudetto rischia di scivolare giù. Dopo la batosta contro il Real (4-0) ecco un altro ko. La vetta rimane distante sei punti, ma ora è importante guardarsi alle spalle, con il Barcellona terzo e a due punti.