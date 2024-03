Liga, l’Atletico Madrid piega il Betis: Simeone riparte e avvisa l'Inter

MADRID (SPAGNA) - Importante successo interno dell'Atletico Madrid nella 27ª giornata della Liga: al 'Civitas Metropolitano', i 'Colchoneros' si riscattano dopo la cocente eliminazione in Coppa de Re battendo 2-1 il Betis. Il risultato si sblocca all'8' del primo tempo quando un autogol di Rui Silva premia la squadra di casa. L'estremo difensore biancoverde si riscatta poi al 28', neutralizzando un calcio di rigore battuto da Morata al 28'. L'ex Juve non si demoralizza e firma il raddoppio dell'Atletico al tramonto del primo tempo (44'). Nella ripresa Carvalho (62') dimezza lo svantaggio del Betis ma è troppo tardi: la squadra di Pellegrini resta inchiodata al settimo posto, a 42 punti. Simeone blinda invece il quarto posto, raggiungendo quota 55 punti, a meno di due settimane dal match da dentro-fuori con l'Inter in Champions League in programma il prossimo 13 marzo.