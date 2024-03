Siviglia beffato al 95': 2-2 in casa dell'Almeria ultimo in Liga

ALMERIA (SPAGNA) - Beffa al 95' per il Siviglia, che nel posticipo della 28ª giornata della Liga non è riuscito ad andare al di là del 2-2 sul campo del fanalino di coda Almeria, che ha schierato tra i titolari il portiere Maximiano e l'altro ex laziale Luca Romero, attaccante ora di proprietà del Milan e girato in prestito agli spagnoli nel mercato invernale.