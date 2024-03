Liga, la Real Sociedad non molla l'Europa: 2-0 al Cadice

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - La Real Sociedad non molla l'Europa. Il successo per 2-0 sul Cadice terzultimo nell'anticipo della 29ª giornata di Liga, andato in scena alla 'Reale Arena' di San Sebastian, consente infatti ai baschi di consolidare il sesto posto allungando momentaneamente sul Betis (ora a -4).

Real Sociedad ok con Merino e Zakharyan

Un gol per tempo a decidere la sfida in favore della squadra di Imanol Alguacil (solo panchina per l'ex romanista Sadiq), che non vinceva in casa da 5 turni di campionato: ad aprire le danze Merino (28'), nella ripresa poi la rete della sicurezza firmata dal russo Zakharyan (68').

