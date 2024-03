Liga, il Celta vince a Siviglia e si allontana dalla zona retrocessione

SIVIGLIA (SPAGNA) - Passo falso casalingo per il Siviglia che perde contro il Celta Vigo. Gli andalusi trovano il vantaggio nel primo tempo grazie al gol del solito En Nesyri. Ma i galiziani nella ripresa riportano in equilibrio la partita con l'ex Roma Perez, e raddoppiano al 78’ con l’attaccante norvegese Larsen. Per i galiziani arriva così un prezioso successo che consente loro di fare un bel passo in avanti in chiave salvezza.