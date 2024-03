L'indiscrezione dalla Spagna: "Cancelo potrebbe avere un problema cardiaco"

" Joao Cancelo potrebbe avere un problema cardiaco ". È quanto rivelato da RAC 1 sul conto del calciatore del Barcellona , il quale non è stato impiegato in occasione del big match tra l'Atletico Madrid e i blaugrana , vinto da quest'ultimi col punteggio di 3-0. Al termine della partita, i calciatori del Barcellona hanno dedicato la vittoria a Cancelo , facendo nascere delle preoccupazioni sulle condizioni del portoghese.

Che problema ha Cancelo?

RAC 1 ha rivelato che un parente di Cancelo soffre di un problema cardiaco. Si tratta di una malattia che potrebbe presentarsi con carattere ereditario, proprio per questo il Barcellona ha deciso di effettuare degli accertamenti nei confronti del calciatore che, tra l'altro, è di proprietà del Manchester City. In attesa dell'esito delle analisi, Cancelo salterà anche l'amichevole tra il Portogallo e la Svezia, ma potrebbe scendere in campo contro la Slovenia.