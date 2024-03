"Haaland lascia il City? Il padre avvistato a Barcellona. Laporta sogna"

Pranzo di piacere? Non solo. Alf-Inge Haaland , ex giocatore del Manchester City, papà del bomber di Guardiola, mercoledì ha pranzato a Barcellona - come riferito dal Mundo Deportivo - a El Nacional sul Passeig de Gràcia, ristorante noto in città.

Haaland-Barcellona, cosa sta succedendo

Il quotidiano fa riferimento alla recente notizia dell'interesse del Barcellona per il centravanti del City, come a voler sottolineare come la visità del papà possa non essere del tutto casuale. Da tempo, infatti, il Barcellona sogna Haaland. I suoi agenti già a febbraio avevano incontrato Deco, ds degli spagnoli, per parlare di vari argomenti e tra questi anche del futuro del norvegese. Non è mistero, d'altronde, che Haaland sia il sogno di Laporta per il 2025.