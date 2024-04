Barcellona, Martinez si infuria e urla di tutto a un tifoso: il video è virale

Inigo Martinez, cosa è successo?

Nel video, si vede il difensore del Barcellona scendere dall'auto visibilmente arrabbiato. Lo spagnolo si è rivolto duramente nei confronti di un giovane tifoso, al quale ha detto più volte con fare aggressivo: "È l'ultima volta che mi insulti", per poi tornare in auto contrariato. Le immagini sono subito diventate virali tra i tifosi del Barcellona e non solo.