Liga, l'Atletico Madrid piega il Villarreal nel finale: decide Saul

VILA-REAL (SPAGNA) - Importante successo in chiave Champions League per l'Atletico Madrid. I Colchoneros vincono 2-1 sul campo del Villarreal e tornano al quarto posto solitario in classifica. Nel monday night di Liga, sono gli ospiti a sbloccare il punteggio al 9' del primo tempo con Witsel, abile a trasformare in rete un assist di Riquelme. Nella ripresa il Villarreal pareggia i conti con Sorloth al 50', preme sull'acceleratore ma il gol della vittoria lo trova l'Atletico nel finale con Saul Niguez (87') subentrato a Barrios tre minuti prima. Tre punti d'oro per Simeone che scavalca l'Athletic Bilbao (sconfitto al Bernabeu dal Real Madrid) e torna al quarto posto, a 58 punti. Il Villarreal di Marcelino resta invece inchiodato al decimo posto, in coabitazione con il Getafe, a quota 38.