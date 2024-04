Barcellona, la rivelazione dell'ex dirigente: "Abbiamo scartato Haaland e Mbappè"

Haaland e Mbappè al Barcellona? La rivelazione di Bordas

Queste le sue parole al programma spagnolo El Chiringuito: "Se lo avessi ordinato, Mbappé sarebbe venuto al Barcellona. Quando ci pagarono 222 milioni di euro per Neymar nel 2017, avevamo i soldi per prenderlo, ma la dirigenza preferì Dembélé. Io avevo optato per Mbappé, avevo parlato con suo padre, sarebbe venuto al Barcellona. Haaland? Voleva venire in Spagna. Ci sarebbe costato 20 milioni di euro per il Salisburgo e altri 20 milioni per Mino Raiola. Era già esploso. Ci sono state conversazioni, ma c'era Suárez e hanno deciso di non prenderlo".