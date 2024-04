Liga, tris dell'Atletico Madrid: Griezmann condanna il Girona

MADRID (SPAGNA) - Tre punti d'oro per l'Atletico Madrid che batte 3-1 il Girona nello scontro diretto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Al 'Civitas Metropolitano', nel match valido per la 31ª giornata di Liga, gli ospiti passano in vantaggio al 4' con Dovbyk poi il ribaltone dei 'Colchoneros' con i guizzi di Griezmann (doppietta, un gol su rigore, al 34' e 50') e Correa al tramonto del primo tempo.