Il Real Madrid blinda il primato a una settimana dal Clasico

Con più di un pensiero alla sfida dell’Ethiad di mercoledì prossimo, Ancelotti decide saggiamente di trattenere in panchina Carvajal , Kroos , Camavinga , Rodrygo e Vinicius , per fare posto a i vari Lucas Vazquez , Nacho , Modric , Brahim Diaz e Joselu . Regolarmente in campo, invece, Jude Bellingham , che tra acciacchi e squalifiche aveva giocato solo due delle ultime 6 di Liga. Si accomoda nuovamente in panchina il convalescente Militao , che a questo punto difficilmente partirà tra i titolari a Manchester. Javir Aguirre , metabolizzata la sconfitta in Coppa del Re con l’ Athletic Bilbao , si affida a un solido 5-4-1, al servizio dell’unico referente offensivo, Vedat Muriqi .

Basta Tchouameni

Emozioni ai minimi termini nel primo tempo, che si accende solo attorno alla mezz’ora con un colpo di testa di Raillo, sugli sviluppi di un corner, che trova i pugni di Lunin. Una manciata di minuti dopo, sul fronte opposto, un improvviso tiro dal limite di Bellingham centra in pieno la traversa. Decisamente più fortunato, a inizio ripresa, Tchouameni, che spara dalla lunga distanza e, favorito da una deviazione di Morlanes, insacca all’incrocio. 3º gol in Liga per il centrocampista francese, che causa squalifica non potrà giocare il big match contro i citizen. Al quarto d’ora, Brahim Diaz, servito a centro area da Modric, si divora il raddoppio, sparacchiando addosso a Rajkovic. Poi, entra in scena lo scatenato Vinicius, che favorisce un’incursione di Valverde, chiusa con un salvataggio sulla riga di Nastasic. A negare il pari al Maiorca, invece, ci pensa Lunin, che toglie dall’incrocio una parabola insidiosissima dell’altro subentrato Darder. Nel finale Muriqi spreca il possibile pareggio a porta spalancata. Altri tre punti per il Real, che ora può concentrarsi sul City.

