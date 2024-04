Liga, la Real Sociedad vede l’Europa, il Siviglia si risveglia

MADRID (Spagna) - La trentunesima giornata di campionato fa registrare il successo del Siviglia che passa a Las Palmas per 2-0 . Andalusi in vantaggio grazie al gol del centravanti marocchino En Nesyri , raddoppio nel finale di Lukebakio . Successo casalingo per il Granada che batte l’Alaves per 2-0 grazie alle reti di Uzuni e Boye : grazie a questo successo i padroni di casa si staccano dal fondo della classifica rimanendo tuttavia coinvolti in zona retrocessione.

Las Palmas-Siviglia 0-2, tabellino e statistiche

Granada-Alaves 2-0, tabellino e statistiche

Pareggi per Real Sociedad e Villarreal

Il Villarreal trova un pareggio insperato contro l’Athletic Bilbao. Gli ospiti sbagliano un calcio di rigore con Moreno e in avvio di ripresa restano in dieci uomini per l’espulsione di Comesana. I padroni di casa trovano il vantaggio metà ripresa con Sancet, ma in pieno recupero un rigore di Parejo riporta il risultato in equilibrio: finisce 1-1. Nel posticipo serale la Real Sociedad pareggia in casa contro l’Almeria. I padroni di casa vanno sotto per un gol di Embarba, ma a ridosso della mezz’ora pareggiano con Becker. I biancazzurri completano la rimonta al 59’ con Oyarzabal, ma a due minuti dal termine Embarba trova ancora il gol inchiodando il punteggio sul 2-2.

Atlhetic Blibao-Villarreal 1-1, tabellino e statistiche

Real Sociedad-Almeria 2-2, tabellino e statistiche

Liga, la classifica