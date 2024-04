Il Valencia continua a credere all'Europa. Nel posticipo della 31esima giornata di Liga un gol di Almeida al 18' vale il successo per 1-0 in casa dell'Osasuna, lanciando la squadra di Baraja al settimo posto a quota 47. Terzo ko nelle ultime tre gare invece per l'Osasuna, fermo a 39 punti in compagnia di Villarreal e Getafe, che in pieno recupero manca la chance del pareggio con l'ex Crotone e Samp Budimir: pessimo il rigore calciato dal croato che finisce fra le braccia di Mamardashvili.