Liga, Athletic Bilbao ancora a secco: solo 1-1 con il Granada

BILBAO (SPAGNA) - Solo un pari casalingo nell'anticipo della 32ª giornata di Liga contro il Granada penultimo della classe per l'Athletic Bilbao, che ha di recente trionfato in Copa del Rey (battendo il Maiorca in finale ai rigori) ma in campionato non vince da tre turni (appena 2 i punti raccolti) e vede complicarsi la sua rincorsa all'Atletico Madrid quarto in classifica.