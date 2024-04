Che caos per il gol fantasma non dato al Barcellona: perché non c’è la goal-line Technology

Clasico, gol annullato a Yamal: cosa è successo

Al 28', sul punteggio di 1-1, Yamal trova un grande colpo di tacco che sorprende il portiere Lunin, costretto ad un salvataggio in extremis sulla linea di porta. Caos in campo, con il dubbio se il pallone abbia o meno oltrepassato la linea. Dopo alcuni minuti di check, il Var ha fatto riprendere la sfida non concedendo il gol e scatenando le proteste di Xavi. Un episodio simile a quanto successo nel Superclasico, e in entrambi i casi accaduto vista l'assenza della goal-line technology.

Liga, non c'è la goal-line technology: il motivo

A scatenare la polemica, oltre all'episodio di per sé, è appunto l'assenza della goal-line technology in Liga. L'episodio, infatti, sarebbe stato risolto istantaneamente e senza dubbi con l'utilizzo della tecnologia. Tecnologia che non è ancora presente negli stadi spagnoli. Il motivo? I costi ritenuti eccessivi, con l'introduzione della cosiddetta "Hawk-eye" che costerebbe quattro milioni a stagione al campionato spagnolo.