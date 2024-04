Roma-Bologna, il gol di Zirkzee alimenta la polemica in Spagna: “Perché da noi no?”

Al di là degli errori commessi da Maresca nel corso di Roma-Bologna , non ha suscitato nessuna polemica il gol del raddoppio messo a segno da Zirzkee . La conclusione dell'attaccante rossoblù è stata deviata da Angelino, facendo nascere qualche dubbio se la palla avesse attraversato completamente la linea di porta. La segnalazione della Goal Line Technology ha permesso di fugare ogni possibile sospetto, permettendo a Maresca di assegnare regolarmente il gol. L'episodio accaduto all'Olimpico non è passato inosservato in Spagna .

Le reazioni spagnole dopo il gol di Zirkzee

In Spagna è ancora vivo quanto accaduto nel corso di Real Madrid-Barcellona, con le polemiche scaturite dal gol fantasma di Yamal, non assegnato dall'arbitro quando il risultato era fermo sull'1-1. Sulla questione è intervenuto Mundo Deportivo, facendo un paragone tra le due situazioni. La Liga, infatti, non utilizza la Goal Line Technology, a differenza della Serie A: "Ciò che Fabio Maresca intendeva indicando il suo orologio era che aveva vibrato per avvisarlo che la palla aveva oltrepassato la linea di porta. A differenza di quanto accade nella Liga , dove non viene utilizzata la tecnologia del gol, nella Serie A italiana l'orologio dell'arbitro vibra quando la palla oltrepassa completamente la linea di porta. È stato risolto così facilmente". Un confronto che in Spagna sperano possa essere decisivo, in modo da indurre la Liga a introdurre la tecnologia per evitare i gol fantasma.