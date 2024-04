Athletic Bilbao, Muniain ai saluti dopo 19 anni

Iker Muniain , una delle ultime bandiere del calcio moderno, ha deciso di dire addio all' Atheltic Bilbao . Il calciatore spagnolo lo ha annunciato ai propri compagni con un discorso strappalacrime. Il capitano del club basco veste la maglia dei Rojiblancos dal 2005, anno in cui è entrato nelle giovanili della società.

Muniain: "Sono arrivato a Bilbao quando avevo dodici anni..."

Nel 2009, poi, l'esordio in prima squadra con più di 550 presenze all'attivo, condite da due Supercoppe di Spagna e la Copa Rey vinta questa stagione. Questo le sue parole alla squadra: "Sono arrivato a Bilbao quando avevo 12 anni, da bambino, e oggi, quasi due decenni dopo, vengo ad annunciare la mia partenza alla fine di questa stagione dopo 15 anni in prima squadra. Me ne vado felice - ha proseguito Muniain - con il sogno di aver vinto il tanto desiderato venticinquesimo titolo di Coppa e di averla conquistata 40 anni dopo. È stato qualcosa di incredibile.La comunione che abbiamo dimostrato tra tifosi e squadra dimostra che siamo davvero unico al mondo".

"Sei stato il milgiore amore della mia vita"

In conclusione: "È stata una decisione molto difficile, ma penso che sia la migliore sia per l'Athetic che per me. Come dice una delle canzoni che abbiamo cantato durante i festeggiamenti confesso che sei stato il migliore amore della mia vita, ma adesso, amore mio, è giunto il momento di separarci".