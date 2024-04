Xavi dice tutto: "Ecco il vero motivo per cui resto al Barcellona"

Xavi svela i motivi della sua permanenza

"Non è per una questione di ego o di soldi. Continuo perché avverto la fiducia di tutti, del presidente, di Deco e dei calciatori. Io sono un fanatico del Barcellona, lo sapete. A gennaio ero convinto che andarmene fosse la cosa giusta da fare, ora ho cambiato idea. Rivedere le proprie posizioni è da saggi". Xavi ha anche parlato della stagione attuale con vista sulla prossima: "Sicuramente ora non vinceremo nessun titolo, ma io sono pronto a ripartire subito con forza per il bene del club".