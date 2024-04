Spagna, Pedro Rocha per dimenticare Rubiales: eletto il nuovo presidente

La Federcalcio spagnola volta pagina dopo lo scandalo Rubiales. L'ex presidente si era dimesso dopo il bacio non consensuale a Jennifer Hermoso dopo la vittoria del Mondiale femminile. Ora Rubiales si trova in carcere per l'inchiesta sulle tangenti pagate dall'Arabia per la Supercoppa. La RFEF ha eletto il nuovo presidente e si tratta di Pedro Rocha.