Rubiales, in Spagna si cercano le prove delle tangenti: si indaga su Piqué

Si cercano le prove delle tangenti pagate in seguito alla scelta di tenere la Supercoppa Spagnola in Arabia Saudita. A lavoro la giudice istruttrice, titolare dell'inchiesta sulla presunta corruzione da parte della Federcalcio spagnola, che ha inviato alle autorità di Andorra una rogatoria per verificare i conti dell'ex calciatore del Barcellona, Gerard Piqué.