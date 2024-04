Il Real Madrid non si ferma più: 1-0 alla Real Sociedad e titolo ormai a un passo

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Nuovo successo per il Real Madrid , che a meno di una settimana dal Clasico che aveva spedito il Barça a -11 dalla vetta, fa bottino pieno anche ad Anoeta, nonostante una formazione a dir poco sperimentale. A stendere una Real Sociedad chiamata a difendere il 6º posto in classifica dal possibile assalto del Betis , che domenica sera disputerà il derby col Siviglia , ci pensa il gioiellino turco Arda Guler , che sigla la rete che decide la gara. Domani tocca al Girona , atteso dalla trasferta di Las Palmas , e soprattutto all’ Atletico Madrid , che si giocherà lo scontro diretto per il quarto posto, che vale la partecipazione alla prossima Coppa Campioni, con l’ Atheltic Bilbao . Chiuderà, nel posticipo del lunedì, il Barça , che ospita il Valencia .

Con la 36ª Liga ormai ipotecata, dopo il vittorioso Clasico di domenica scorsa, e con l’andata delle semifinali di Champions col Bayern ormai all’orizzonte, il saggio Ancelotti decide di giocarsela con ben nove variazioni rispetto all’ultima sfida con i blaugrana . Rivoluzione che coinvolge pure il portiere titolare Lunin , sostituito da Kepa . Sulla corsia destra, gioca Carvajal , che non potrà esserci a Monaco di Baviera, causa squalifica. Le novità più gustose riguardano la prima da titolare di Militao , reduce dall’infortunio al crociato, e la partenza dal primo minuto del gioiellino turco, Arda Guler , schierato insieme a Brahim Diaz e Dani Ceballos , alle spalle del centravanti Joselu . Da urlo la panchina dei blancos , che tra gli altri contempla i vari Rudiger , Valverde , Camavinga , Kroos , Bellingham e Vinicius . Imanol Alguacil risponde con un propositivo 4-1-4-1, in cui si fa notare l’ex Kubo , che parte dalla destra di un fronte offensivo che ha in capitan Oyarzabal il principale referente.

Basta Arda Guler

Dopo una prima fase di studio, la Real Sociedad inizia a premere forte sull’acceleratore e, al quarto d’ora, Kubo testa per la prima volta i riflessi di Kepa, con un insidioso rasoterra. Poco dopo, i padroni di casa ci riprovano con un bolide di Turrientes, che sfiora di un nulla l’incrocio. Alla prima controffensiva, però, l’implacabile Real Madrid trova il vantaggio proprio con l’atteso Arda Guler, che sfrutta al meglio un cambio di gioco di Carvajal per infilare Remiro. Secondo gol in Liga per il pupillo del ct della Turchia, Vincenzo Montella. Poco dopo, Kubo troverebbe l’immediato pareggio, ma la giocata viene invalidata per un precedente fallo di Barrenetexea su Tchouameni. La ripresa si apre con un nuovo tentativo del propositivo Turrientes, ma Kepa risolve nuovamente tutto. Il Real, che si gioca via via i cambi, con le apparizioni dei vari Valverde, Rudiger, Camavinga, Vinicius e Lucas Vazquez, gestisce al meglio il vantaggio, andando a sfiorare un paio di volte il raddoppio nel finale. Scudetto sempre più vicino per gli uomini di Ancelotti.

