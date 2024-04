Liga, l'Atletico respinge l'assalto dell'Athletic al quarto posto

MADRID (SPAGNA) - Nel posticipo del sabato della 33ª giornata di Liga , l' Atletico Madrid supera per 3-1 l' Athletic Bilbao e respinge l'assalto dei baschi al quarto posto in classifica, rispedendoli a -6. Colchoneros avanti con De Paul , pari dei baschi firmato da Williams , nella ripresa Correa e uno sfortunato autogol di Simon regalano il successo alla squadra di Simeone.

Girona da Champions

Vittoria importante del Girona, in ottica qualificazione in Champions League. La squadra di Michel batte 2-0 il Las Palmas e si porta a quota 71 punti, a +1 sul Barcellona e +10 sull'Atletico Madrid. Sullo 0-0 entrambe le squadre hanno fallito un penalty: i padroni di casa con Ramirez, gli ospiti con Dovbyk. A decidere la sfida sono le reti di Lopez e con lo stesso Dovbyk (ancora su rigore).

Almeria retrocesso

Saluta la Liga il fanalino di coda Almeria, sconfitto in casa 3-1 dal Getafe e condannato anche dall'aritmetica a una retrocessione annunciata. Il crollo del Celta contro l'Alaves, che si impone per 3-0, riaccende invece la lotta salvezza con il Cadice, che battendo domani il Maiorca potrebbe tornare pienamente in corsa.

