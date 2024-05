Doppietta Fermin Lopez: il Barcellona allunga sul Girona

Il Barcellona consolida il secondo posto portandosi a +4 sul Girona a due partite dalla fine della Liga. La vittoria dei catalani in casa dell' Almeria , ultima in classifica, aumenta le distanze e per il momento conferma la posizione della squadra di Xavi come seconda forza del campionato dopo il Real Madrid. Decide la partita una doppietta di Fermin Lopez (14' e 67') che confeziona il 2-0 finale.

Bene la Real Sociedad, pari Las Palmas-Betis

Vince anche la Real Sociedad che supera di misura 1-0 il Valencia: decide un gol di André Silva al 3'. Un punto a testa invece per Las Palmas e Betis, che pareggiano 2-2. Un pari che serve in chiave salvezza per i padroni di casa ed Europa per gli ospiti, ma che non permette a nessuna delle due di chiudere i conti a due giornate dalla fine. La squadra di Siviglia passa in vantaggio per l'autorete di Marmol al 21', ma il Las Palmas pareggia al 28' con Suarez. Nella ripresa, al 4', ospiti di nuovo avanti con Perez, ma al 64' arriva il definitivo 2-2 siglato da Moleiro.

Classifica Liga