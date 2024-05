Barcellona, il duro attacco dell'allenatore del Siviglia: "Come fanno loro..."

Quique Sánchez Flores ha parlato alla vigilia di Siviglia-Barcellona , valida per la trentottesima e ultima giornata stagionale della Liga . Appuntamento domani alle 21 al Sánchez-Pizjuán . Nel corso della presentazione della partita, Quique non si è sottratto a un commento sulla fine dell'avventura del collega Xavi sulla panchina dei blaugrana, annunciata questa mattina.

Quique attacca il Barcellina

Il tecnico del Siviglia ha commentato: "Darò un abbraccio enorme a Xavi. Parleremo, abbiamo sempre comunicato in modo fantastico. Non dovrei dirlo, ma quanto male il Barcellona tratta le sue leggende! Ormai è una serie negativa piuttosto lunga. Koeman, Messi, Xavi adesso... Vorrei che il Barcellona trattasse bene le sue leggende perché rappresentano figure che incarnano un legame tra la società e i tifosi".

Xavi, l'elogio di Quique

Quique ha poi rincarato la dose: "Xavi è un allenatore che ha un forte sentimento per il Barcellona, ha vissuto periodi molto buoni come giocatore, ha fatto parte di una grandissima squadra e ha svolto un ottimo lavoro. Non ci sono parole per confortarlo realmente perché qualsiasi termine di paragone sarebbe ingiusto nei suoi confronti".