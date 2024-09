Canizares: "Se Vinicius non è molto amato in Spagna, non è per la sua razza"

Continuano a far discutere le parole di Vinicius Jr , stella del Real Madrid e dlella nazionale brasiliana che ha messo in discussione l'organizzazione del Mondiale 2030 in Spagna, dopo gli ultimi episodi di razzismo registrati negli stadi della Liga. A non aver gradito le dichiarazioni del 24enne dei Blancos, oltre al Sindaco della capitale iberica , è l'ex portiere di Valencia e Real Santiago Canizares , che non le ha mandate a dire a Vinicius.

Canizares contro Vinicius: "Preferisco ascoltare Carvajal e De La Fuente..."

Dagli insulti razzisti del Mestalla alle lacrime in una delle sue ultime conferenze stampa, fino alle parole che hanno scosso un intero Paese all'alba della sosta dedicata alle nazionali. Ma c'è chi non è d'accordo e vuole difendere l'immagine della Spagna, anche in vista dei Mondiali del 2030: "Se Vinicius non è molto amato in Spagna, non è per la sua razza - ha sottolineato Canizares, oggi collaboratore dell'emittente spagnola Cadena COPE -. Aveva già commesso un errore dicendo che tutto il Mestalla era razzista e, ora, lo sta facendo di nuovo - ha aggiunto -. È una questione di maturità. Io preferisco ascoltare Carvajal o De la Fuente...".