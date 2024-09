Liga, il Betis di Llorente batte il Getafe 2-1: decisivo Lo Celso

SIVIGLIA (SPAGNA) - Il Real Betis batte 2-1 il Getafe nel recupero della terza giornata della Liga. Un successo che permette agli uomini di Pellegrini di raggiungere il Maiorca al sesto posto (ma con una gara in meno) a 8 punti: uno in meno del Celta Vigo. Il Getafe , dopo questo ko, resta invece in terzultima posizione, con tre punti.

Lo Celso trascina i Betis

A decidere la sfida è stata una doppietta di Lo Celso. Il centrocampista argentino del Real Betis sblocca il risultato su calcio di rigore al 61' e raddoppia al 74'. A nulla è valso il gol di Arambarri, segnato all'ottavo minuto di recupero. Nei padroni casa, in campo Diego Llorente: l'ex romanista è stato utilizzato come centrale difensivo al fianco di Natan (ex Napoli) ed è rimasto in campo novanta minuti.

