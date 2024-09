Barcellona e Coldplay insieme per la sfida al Real Madrid: l'iniziativa

Il Barcellona spera di suonarle al Real Madrid , sportivamente parlando, sulle note dei Coldplay . Per il Clasico del 27 ottobre al Santiago Bernabeu , infatti, il club blaugrana indosserà una maglia speciale con un richiamo al famoso gruppo britannico del frontman Chris Martin . Non si tratta di un iniziativa inedita. Il Barcellona ha infatti già utilizzato il logo di Drake nel 2022 e quello dei Rolling Stone nel 2023.

Lo storico legame tra Barcellona e Coldplay

Come svelato da Sport, l'omaggio rientra nell'accordo tra il Barcellona e Spotify. Anche Rosalia e Karol G hanno avuto visto il loro logo sulla maglia del Barcellona, nel marzo 2023 e nell'aprile 2024. Inoltre, come noto, la canzone "Viva la vida" era diventata un portafortuna per la squadra durante il periodo in cui Pep Guardiola era allenatore, tanto da venire trasmessa dagli altoparlanti del Camp Nou a ogni gol di Messi e compagni.