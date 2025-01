VITORIA GASTEIZ (SPAGNA) - Termina in parità il posticipo del lunedì di Liga tra Alavés e Celta Vigo, valido per la 21esima giornata. All'Estadio Mendizorrotza passano in vantaggio i padroni di casa con la rete di Kike Garcia su calcio di rigore al 6' del primo tempo per poi farsi raggiungere, nella ripresa, da Duran (66'). I baschi staccano l'Espanyol terz'ultimo e salgono a quota 21 punti mentre i galiziani sono 13esimi a 25.