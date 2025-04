Las Palmas, Cillessen operato dopo un terribile scontro di gioco: "Perforazione dell'intestino tenue"

Jasper Cillessen , portiere del Las Palmas , è stato operato nel corso della notte in seguito a una "perforazione dell'intestino tenue" , riportata nel corso del match in trasferta con il Celta Vigo (1-1 nel posticipo della ventinovesima giornata di Liga ). L'infortunio è avvenuto in occasione di uno scontro di gioco con l'attaccante spagnolo Borja Iglesias . Intervento perfettamente riuscito, in un ospedale di Vigo, per l'estremo difensore olandese.

"Cillessen operato con successo in laparoscopia"

Cillessen si è fatto male in uscita bassa, lanciandosi su un pallone che Iglesias stava rincorrendo in area di rigore. La punta del Celta Vigo ha involontariamente colpito con una ginocchiata Cillessen, sostituito al 27' da Horkas. Da qui il trasferimento in ospedale e l'operazione, come riportato dal Las Palmas attraverso una nota ufficiale:"Il nostro portiere Jasper Cillessen è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per la perforazione dell'intestino tenue. L'operazione è stata eseguita in laparoscopia. La lesione è avvenuta in seguito a uno scontro con il giocatore del Celta Borja Iglesias".