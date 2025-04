Follia Rudiger, perde la testa contro l'arbitro: rischia 12 giornate di squalifica!

Caos nel finale di Barcellona-Real Madrid , la finale di Coppa del Re vinta dai blaugrana ai tempi supplementari. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, la sfida è stata decisa dal gol di Koundé al 116' . Festa per il Barcellona, che alza il trofeo e batte per la terza volta in stagione i Blancos. Dall'altra parte invece il Real Madrid perde la testa , specialmente Rudiger negli ultimi secondi di partita.

Follia Rudiger: lancia una borsa del ghiaccio all'arbitro!

A pochi secondi dal triplice fischio, dopo un fischio a favore dei blaugrana, Rudiger impazzisce. Il difensore tedesco, dalla panchina, protesta in modo durissimo contro l'arbitro arrivando anche a lanciare una borsa del ghiaccio contro il direttore di gara. Scene folli allo Stadio de la Cartuja, con Rudiger che è stato poi trattenuto e portato via dal campo dopo aver ricevuto il cartellino rosso. Nel suo rapporto De Burgos Bengoetxea ha evidenziato "un oggetto lanciato dall'area tecnica" ed ha sottolineato "l'atteggiamento aggressivo" del difensore, che ora rischia una lunghissima squalifica: secondo l'articolo 101, potrebbe ricevere dalle 4 alle 12 giornate di squalifica. E quest'ultima sarebbe da scontare in campionato. Espulsi per proteste anche Lucas Vazquez e Bellingham.