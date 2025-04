Barcellona-Real Madrid, diretta finale di Coppa del re: segui la sfida

Una vigilia piena di tensione quella della 123ª finale di Coppa del re. A scatenare la bufera le dichiarazioni in lacrime dell’arbitro De Burgos Bengoetxea sui controversi video di Real Madrid TV. A gettare benzina sul fuoco anche il Var designato per questa sera Gonzalez Fuertes . La richiesta del Real di cambiare la squadra arbitrale non è stata accolta, cosa che ha fatto arrabbiare molto il club madrileno. Adesso però parla il campo: a Sivigilia l'atmosfera è incandescente allo stadio La Cartuja, che contiene 70mila posti.

21:43

C'è anche Carlos Alcaraz allo stadio

Anche Carlos Alcaraz a Siviglia per seguire il suo Real Madrid: "Sento che sarà una giornata complicata per noi. Siamo tifosi del Real Madrid, ma anche del calcio e il calcio che sta giocando il Barcellona è molto buono. Sono favoriti per vincere tutto, ma il Madrid cresce in finale e tira fuori la sua versione migliore”.

21:34

Lamine Yamal biondo, il nuovo look

Lamine Yamal si è presentato con un look tutto nuovo per la finale di Coppa del re, sui social è già virale.

21:29

Real, la secca smentita all'ipotesi di forfait

Da alcuni spifferi era trapelata anche la clamorosa possibilità che il Real potesse non giocare la partita dopo il caos per le dichiarazioni arbitrali alla vigilia. Nella tarda serata di ieri il definitivo chiarimento: «Il Real Madrid comunica che la nostra squadra non ha mai preso in considerazione l’idea di rifiutare di giocare la finale di domani (oggi, ndr). Le dichiarazioni infelici e inappropriate degli arbitri designati per questa partita non possono offuscare un evento sportivo di importanza mondiale».

21:25

Flick: "Una partita che tutti vorrebbero giocare"

Le parole di Flick a Movistar a poco più di mezz'ora dall'inizio del match: "Questa è la partita che tutti vogliono giocare. Una finale di Coppa contro il Real Madrid"

21:13

Fischio d'inizio alle 22, ecco dove vederla in tv e streaming

La partita si potrà seguire in chiaro su alcuni canali tv, e in streaming: leggi l'articolo

21:10

Il gesto degli arbitri prima del match

L’arbitro De Burgos e l’addetto al Var Fuertes, si sono dati il cinque al centro del campo a circa un’ora dall’inizio della partita. Marca ha mostrato le immagini del gesto tra i due arbitri, protagonisti del caos alla vigilia della finale di Coppa del re.

21:00

Che caos alla vigilia: ecco cosa è successo

Leggi la ricostruzione di quanto accaduto alla vigilia della finale di Coppa del re. Clicca qui

20:46

Lo stadio La Cartuja, le curiosità

Lo stadio di Siviglia La Cartuja dove si disputa la finale contiene 70mila posti a sedere ed è il terzo stadio della città. Non quello dove gioca il Real Betis e nemmeno quello dove gioca il Siviglia.

20:33

Real Madrid, fuori Mbappé

Un'esclusione eccellente per il Real Madrid, fuori Mbappé. L'attaccante francese non si è ripreso dall'infortunio alla caviglia subito con l'Arsenal e andrà in panchina.

20:32

Le formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundè, Martinez, Cubarsì, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. A disposizione: Ter Stegen, Araujo, Gavi, Ansu Fati, Inaki Pena, Pablo Torre, Christensen, Fermin Lopez, Pau Victor, Eric Garcia, Fort. Allenatore: Hansi Flick

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Lucas Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. A disposizione: Lunin, Fran Gonzalez, Alaba, Mbappé, Modric, Arda Guler, Endrick, Vallejo, Fran Garcia, Brahim Diaz. Allenatore: Carlo Ancelotti.

ARBITRO: Ricardo De Burgos Bengoetxea

Siviglia - Stadio Olimpico Cartuja