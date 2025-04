Il piano di Ancelotti: rimonta con il Real e poi Brasile

Ancelotti, lo snodo

Dopo la gara interlocutoria col Celta di domenica prossima, la partita che potrebbe stravolgere la Liga si celebrerà il prossimo 11 maggio a Montjuic. Innanzitutto perché, se non dovessero variare gli attuali 4 punti di ritardo dal Barça (che sabato visita il fanalino di coda Valladolid) in caso di successo nella tana del nemico, Mbappé e soci si riporterebbe a una sola lunghezza dagli eterni rivali, riaprendo, di fatto, la corsa scudetto. Una vittoria, poi, sarebbe necessaria per mettere fine alla pessima striscia negativa nei derby di Spagna di questa stagione. Prima della sconfitta per minimi dettagli dello scorso fine settimana, infatti, erano arrivati l’umiliante 4-0 di fine ottobre sofferto, in Liga, al Santiago Bernabeu, e un esagerato 5-2 nella finale della Supercoppa di Spagna dello scorso gennaio.