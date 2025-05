Liga, Leganes ultima retrocessa. Si salva l'Espanyol

Nella 38ª giornata di Liga, vittoria amara per il Leganes, che ci prova fino in fondo, ma non riesce ad evitare la retrocessione dopo un solo anno in massima divisione. Il 3-0 ai danni del Valladolid non basta, i madrileni si aggiungono al Las Palmas ed agli stessi castigliani, certificando il pacchetto delle squadre condannate alla seconda divisione.