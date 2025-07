Incredibile Nico Williams: resta all'Atletico e arriva un rinnovo pazzesco

"Quando si devono prendere decisioni, per me ciò che conta di più è il cuore. Sono dove voglio essere, con la mia gente, questa è casa mia. Aupa Athletic!": così Nico Williams ha annunciato la clamorosa decisione di rinnovare con l'Athletic Bilbao . Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Barcellona , tanto che i tifosi baschi erano insorti contro di lui, vandalizzando anche un murales dedicato a lui e al fratello Inaki, due simboli del club. Ora la decisione sconvolgente con il prolungamento del contratto fino al 2035 , un rinnovo decennale che leva ogni dubbio sull'attaccamento del giocatore alla squadra.

Nico Williams rinnova con l'Athletic Bilbao fino al 2035

Questo il comunicato del club sul rinnovo: "L'Athletic Club e Nico Williams hanno raggiunto un accordo per estendere il suo contratto, in scadenza nel 2027, per otto stagioni, fino al 30 giugno 2035. La clausola rescissoria aumenta di oltre il 50% rispetto a quella precedente. Quest'ultima dimostrazione di lealtà segna una pietra miliare nella storia del club e conferma un percorso di fiducia nel progetto sportivo già avviato, tra gli altri compagni di squadra, da Unai Simón, Oihan Sancet, Dani Vivian, Mikel Jauregizar, Beñat Prados e dallo stesso Ernesto Valverde... e, naturalmente, da suo fratello Iñaki Williams, capitano di questa squadra già storica e generazionale. Continuerà a indossare il numero 10 ereditato da Iker Muniain, con la Champions League come nuovo palcoscenico. La filosofia sportiva liberamente scelta dall'Athletic è una caratteristica unica che rende orgogliosi il Club, i suoi soci (che ne sono i proprietari) e i suoi tifosi. Il passo avanti compiuto da Nico Williams con questo rinnovamento riempie di orgoglio l'intera famiglia dell'Athletic Club e dipinge un quadro di un futuro tanto ambizioso quanto entusiasmante".