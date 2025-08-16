Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Liga, l'Alaves piega il Levante. Pari tra Valencia e Real Sociedad

Sabato ricco di gol ed emozioni nel massimo campionato spagnolo: non solo la vittoria del Barcellona a Maiorca
Liga, l'Alaves piega il Levante. Pari tra Valencia e Real Sociedad© Getty Images
2 min
TagsLiga

Non solo la vittoria del Barcellona a Maiorca. Il sabato di Liga si è concluso con altre due partite: erano infatti in programma Alaves-Levante e Valencia-Real Sociedad, che hanno regalato gol ed emozioni.

Tenaglia fa esultare l'Alaves al 92', Valencia-Real Sociedad: botta e risposta Lopez-Kubo

L'Alaves ha piegato con il risultato finale di 2-1 il Levante. Martinez ha sbloccato la partita al 36' su assist di Alena. L'ex Sassuolo Toljan ha pareggiato al 68'. Non è bastato al Levante per portare punti a casa perché al 92' Tenaglia ha reglato i tre punti ai padroni di casa. Al Mestalla tutto in tre minuti: vantaggio del Valencia al 57' con Lopez, pareggio della Real Sociedad al 60' con Kubo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Liga, l'eterno duello Barcellona-RealBarcellona, la vittoria delle polemiche