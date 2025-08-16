Liga, l'Alaves piega il Levante. Pari tra Valencia e Real Sociedad

Non solo la vittoria del Barcellona a Maiorca . Il sabato di Liga si è concluso con altre due partite: erano infatti in programma Alaves-Levante e Valencia-Real Sociedad , che hanno regalato gol ed emozioni.

Tenaglia fa esultare l'Alaves al 92', Valencia-Real Sociedad: botta e risposta Lopez-Kubo

L'Alaves ha piegato con il risultato finale di 2-1 il Levante. Martinez ha sbloccato la partita al 36' su assist di Alena. L'ex Sassuolo Toljan ha pareggiato al 68'. Non è bastato al Levante per portare punti a casa perché al 92' Tenaglia ha reglato i tre punti ai padroni di casa. Al Mestalla tutto in tre minuti: vantaggio del Valencia al 57' con Lopez, pareggio della Real Sociedad al 60' con Kubo.